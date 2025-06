Mundial: assista ao vivo à entrevista coletiva de Filipe Luís, técnico do Flamengo

FILADÉLFIA (EUA) - Visando o confronto contra o Chelsea, o técnico Filipe Luís concede uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (18). A FlamengoTV transmite a entrevista, que acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos.

O técnico atende aos veículos de imprensa na véspera do jogo que definirá a liderança do Grupo D.

Flamengo deve ter retorno importante para enfrentar o Chelsea

O meia De La Cruz treinou nesta quinta-feira (19), em Stockton University, e pode ser novidade no Flamengo para enfrentar o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D no Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para sexta-feira (20), às 15h.

Em um forte calor, De La Cruz começou a manhã com trabalhos específicos na academia e depois foi ao campo para atividades à parte com o preparador físico. O meio-campista, enfim, foi liberado e passou a treinar com os companheiros.

Os jogadores do Fla, então, entraram no gramado e foram realizar o tradicional bobinho. Com a liberação de De La Cruz, esse foi o primeiro treino nos Estados Unidos com todos os jogadores à disposição.

O técnico Filipe Luís, agora, ganhou uma "dor de cabeça boa". O comandante precisa decidir se mantém Jorginho, estreante de destaque na vitória por 2 a 0 contra o Esperánce, da Tunísia, ou retoma com o uruguaio no time titular.

