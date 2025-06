Técnico afirma que Kane foi um mau investimento para o Bayern

Passado dois anos após contratação de Harry Kane pelo o Bayern de Munique, Ralf Rangnick, treinador da Áustria, criticou o movimento que o time bávaro fez pelo atacante. Em entrevista ao jornal espanhol "Sport", o técnico comparou a transferência do inglês como uma visita ao cassino, afirmando que ambos não são rentáveis.

Treinador com experiência no futebol alemão, Ralf Rangnick foi sincero ao falar sobre Harry Kane. O técnico da seleção austríaca apontou para a idade do atacante quando chegou, afirmando que uma transferência de 100 milhões de euros por um atacante de 29 anos não é bom a longo prazo. Para o comandante, o certo a se fazer seria investir em jogadores jovens.

- Eles nunca vão receber o dinheiro de volta. E se você não tiver sorte, o jogador nem será útil depois de um ou dois anos. Com um investimento como esse, você só consegue usar parte do dinheiro nos primeiros três anos, no máximo. É como uma aposta ou uma visita ao cassino, onde aposto 130 milhões no vermelho ou no branco. Sei que estou exagerando um pouco, mas você sabe o que quero dizer - afirmou Ralf Rangnick.

Harry Kane no aquecimento antes de Benfica x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

- Se eu fosse o dono do clube ou diretor esportivo, só tentaria contratar jogadores jovens e investir neles. Porque, não importa como você veja, é a única coisa sensata a se fazer - completou o ex-treinador do Manchester United.

Ralf Rangnick desaprova Harry Kane no Bayern de Munique

Mesmo com um grande impacto no clube bávaro, Harry Kane não tem recebido todas as flores que merece. Pelo ao contrário, os seus 83 gols e 26 assistências em 93 partidas não convenceram Ralf Rangnick, que pesou as críticas mais uma vez sobre o atacante da seleção da Inglaterra. O comandante da Áustria quase treinou o Bayern, porém, perdeu a vaga para Kompany.

O técnico tem boa relação com o presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness. Entretanto, caso assumisse a equipe bávara, teria divergências sobre a contratação do atacante inglês, já que o executivo foi um dos nomes que esteve nas negociações. Rangnick despistou sobre a qualidade de Harry Kane, porém, deixou claro que se tivesse o poder do veto, vetaria.

- Não estou dizendo que não foi uma boa contratação, mas minha abordagem seria diferente. O Bayern deveria ter contratado Harry Kane aos 20 anos. É preciso contratar um Harry Kane aos 18 ou 20 anos e mantê-lo o máximo de tempo possível. Essa seria a minha abordagem. Mas repito: cada clube tem que decidir por si. É preciso se esforçar para descobrir esse tipo de jogador quanto antes - finalizou o técnico da Áustria.

