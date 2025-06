Web vai à loucura com gol do Boca Juniors sobre o Bayern de Munique

Boca Juniors e Bayern de Munique se enfrentam, nesta sexta-feira (20), em Miami, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Na partida, o clube alemão saiu na frente do placar no primeiro tempo com Harry Kane, mas viu a equipe argentina empatar momentaneamente o confronto na segunda etapa. O fato levou os torcedores à loucura nas redes sociais.

O empate aconteceu aos 66 minutos do confronto, quando Merentiel realizou uma jogada individual para marcar. O atacante chegou a passar por três jogadores do Bayern de Munique antes de finalizar certeiramente no gol de Manuel Neuer. Veja a repercussão abaixo:

Bayern de Munique vence o Boca Juniors

Apesar do empate conquistado no segundo tempo, a equipe argentina não conseguiu manter o resultado até o minuto final da partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, Olise colocou a equipe alemã novamente na frente do placar, e assim, garantiu a vitória.

Com o resultado, o Bayern de Munique confirmou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Boca Juniors se complicou no Grupo C. Para alcançar a próxima fase do torneio da Fifa, o time argentino precisará vencer o Auckland City e torcer para o Benfica perder para o time alemão na última rodada. Além disso, o saldo de gol será determinante para a classificação final.