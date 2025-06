Lionel Messi brilhou no Mundial de Clubes. O craque argentino comandou a virada do Inter Miami sobre o Porto, por 2 a 1, nesta quinta-feira (19), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Com a vitória, o time dos Estados Unidos chegou aos quatro pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Palmeiras.

Na última rodada da fase de grupos, o Inter Miami enfrenta justamente o Palmeiras, e um empate entre os dois garante a classificação de ambas as equipes para o mata-mata. Porto e Al Ahly, com apenas um ponto cada, ocupam a terceira e quarta colocação da chave.

Messi comemora um de seus gols contra o Columbus Crew (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Gol de falta de Messi rende prêmio milionário

Somente por participar do Mundial de Clubes, o Inter Miami garantiu uma premiação de US$ 9,55 milhões (aproximadamente R$ 49,4 milhões), valor fixo destinado pela FIFA aos representantes da América do Norte, Ásia e África.

Na estreia, o time norte-americano empatou com o Al Ahly, do Egito, e recebeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) – quantia oferecida às equipes que não vencem nem perdem na fase de grupos.

Já na segunda rodada, a vitória sobre o Porto, com gol decisivo de Lionel Messi, rendeu ao Inter Miami um bônus adicional de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,9 milhões), valor destinado aos times que conquistam triunfos na etapa inicial da competição.

Messi projeta jogo contra o Palmeiras

Após comandar a virada do Inter Miami sobre o Porto no Mundial de Clubes, Lionel Messi celebrou a atuação da equipe e destacou o espírito coletivo do grupo. Ainda no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o argentino valorizou o resultado e a resposta do time após a estreia sem vitória:

— É uma grande alegria, uma grande demonstração de força da equipe, que trabalhou muito bem. Não apenas nos defendemos, mas também, durante o primeiro tempo, até o segundo gol, conseguimos controlar bem a bola. Estamos muito felizes, porque achávamos que, no final do primeiro jogo, poderíamos ter saído com a vitória. Mas é uma vitória, uma vitória muito importante para nós, e vamos aproveitá-la — declarou o argentino após a partida no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.