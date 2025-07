Meia do Bayern pede atenção com PSG e cita Flamengo: ‘Nem sempre fazemos quatro gols’

Meia do Bayern de Munique, Kimmich pediu atenção da equipe alemã diante do PSG, nas quartas de final do Mundial de Clubes. O atleta citou o Flamengo quando foi questionado sobre o que deve ser feito melhor em relação ao duelo das oitavas de final.

- Temos que sofrer menos gols. Não podemos marcar quatro gols em todos os jogos.

Na sequência, Kimmich elogiou a equipe do Flamengo por conta da atuação contra o Bayern na véspera do duelo contra o PSG. O meia exaltou o feito das equipes brasileiras no Mundial de Clubes e comentou sobre a intensidade vista na partida contra o Rubro-Negro.

- Eles têm sido incríveis até agora. A gente enfrentou o Flamengo, foi um jogo muito intenso para os dois times. A gente deu tudo o que tinha dentro de campo. Dá pra ver que eles jogam um futebol de alto nível no Brasil.

No sábado, o Bayern de Munique encara o PSG, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Na temporada, a equipe alemã derrotou os franceses na Champions League.

