PSG x Bayern de Munique: veja qual clube gasta mais com salários do elenco

PSG e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (5), às 13h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo é o mais caro da competição até aqui, considerando o valor de mercado das duas equipes. Dominantes no futebol francês e alemão, os times investem cifras milionárias para pagar os salários dos seus elencos. Mas quem gasta mais? Confira os valores investidos nesta comparação do Lance! Biz.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Os clubes estão no top três de clubes com maior folha do Mundial, ambos atrás do Real Madrid, equipe que lidera com folga o ranking de investimento salarial. A lista leva em consideração os dados da plataforma Capology, especializada em salários de atletas e finanças dos clubes. Vale ressaltar que os números são referentes ao valores brutos pagos pelas equipes, sem os descontos.

No Bayern, o maior gasto é do centroavante a artilheiro Harry Kane. Contratado para ser o principal nome do elenco, o camisa 9 recebe 25 milhões de euros por ano, quase R$ 160 milhões na cotação mais atual. Em campo, o jogador responde com um "caminhão de gols". Nesta temporada, atuou em 50 partidas e marcou 41 gols, já cotando as atuações no Mundial, além de 12 assistências.

continua após a publicidade

Do outro lado, o PSG tem como "líder" da folha de pagamento o francês Ousmané Dembelé. O jogador vive uma de suas melhores temporadas da carreira e foi fundamental para a trajetória do clube na conquista inédita da Liga dos Campeões, além dos 33 gols e 14 assistências em 50 partidas. O atacante recebe anualmente 18 milhões de euros, equivalente a quase R$ 115 milhões.

Na comparação entre os dois clubes, o vencedor é o Bayern de Munique. Apesar do PSG ser um clube financiado por um fundo de investimento bilionário do Catar, que permitiu a equipe ter atletas de peso como Mbappé, Neymar e Messi - além de outros craques de temporadas anteriores -, o atual parisiense não é marcado por ser tão caro, pelo menos comparado a outros rivais europeus.

continua após a publicidade

O PSG gasta anualmente 196,89 milhões de euros brutos anuais, o equivalente a R$ 1,25 bilhão. Apesar do número representativo, o Bayern de Munique gasta quase 30% mais que o elenco francês. O clube alemão investe a cada temporada 274 milhões de euros, ou R$ 1,75 bilhão brutos.

Dos dez jogadores que mais recebem entre os dois clubes - 11 se for considerado um empate de valor de alguns jogadores -, apenas dois deles são do elenco do PSG. Os outros oito pertencem ao time do Bayern de Munique.

PSG investe R$ 1,25 bilhão em salários anualmente. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Salários mais altos de PSG e Bayern de Munique