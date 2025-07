PSG x Bayern tem arbitragem de Premier League no Mundial

O duelo entre PSG e Bayern de Munique contará com a arbitragem do inglês Anthony Taylor, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial. O responsável pela partida já comandou jogos de Fluminense e Palmeiras no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Anthony Taylor estará acompanhado dos compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn no confronto entre PSG e Bayern de Munique. Na competição, a equipe trabalhou em Fluminense x Mamelodi Sundows e Palmeiras x Al Ahly.

continua após a publicidade

Somando os dois confrontos, Anthony Taylor aplicou um total de 12 cartões amarelos, o que é uma preocupação para PSG e Bayern. Os franceses têm Marquinhos, João Neves e Fabian Ruiz pendurados, enquanto os bávaros correm o risco de não contar com Kane, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jonathan Tah e Laimer caso sejam punidos com cartão amarelo.

O confronto valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes será disputado no sábado (5), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.