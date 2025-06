Kylian Mbappé está de volta aos treinos no Real Madrid. O camisa 9, recuperado de um problema de saúde que o tirou de ação pelas duas primeiras rodadas do Mundial de Clubes, participou da atividade comandada pelo técnico Xabi Alonso no campo pela primeira vez em nove dias.

O atacante apresentou um quadro febril um dia antes da estreia no intercontinental, diante do Al-Hilal, e foi internado na quinta-feira (19) com gastroenterite aguda, sendo liberado do hospital no mesmo dia. O tempo de recuperação, porém, foi maior do que o esperado, tendo feito apenas exercícios na academia do hotel improvisado pelo clube nos Estados Unidos.

Após a atividade desta quarta (25) ser finalizada, a delegação merengue viajará para a Filadélfia para findar a preparação diante do duelo com o RB Salzburg, pelo fechamento do Grupo H. Xabi Alonso ainda está estudando as possibilidades de utilizar Mbappé, mas a princípio, terá o atleta disponível para o confronto decisivo.

No lugar de Kylian, Alonso escolheu utilizar o jovem Gonzalo García, de apenas 21 anos. O canterano respondeu à altura, marcou o gol do empate com o Al-Hilal por 1 a 1, e deu bela assistência para Arda Güler no triunfo sobre o Pachuca, por 3 a 1.

Com ou sem Mbappé, o Real terá duelo crucial na sequência do Mundial. O time enfrenta o Salzburg precisando apenas de um empate para se classificar ao mata-mata; porém, caso perca, precisará secar o Al-Hilal, que joga simultaneamente contra o já eliminado Pachuca. A bola rola para espanhóis e austríacos nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia (EUA).

