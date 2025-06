Reforço do Real Madrid explica motivo para aceitar transferência

Franco Mastantuono, reforço do Real Madrid a partir de meados de agosto, abriu o jogo sobre a transferência. O meio-campista, que está se despedindo do River Plate no Mundial de Clubes, apontou Xabi Alonso como o principal motivo para ter aceitado o movimento ainda aos 17 anos.

- A maneira como ele falou comigo foi incrível, e sou extremamente grato por isso. A conversa foi muito influente, porque ter um técnico te desejando é um voto de confiança significativo para um jogador. Deixar um clube como o River Plate não é fácil, e suas palavras realmente me motivaram a dar esse passo - afirmou o central.

A diretoria merengue venceu a corrida com o PSG para ter a joia, anunciada um dia antes do começo do Mundial. O valor do movimento está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 288 milhões na cotação atual), pago em parcelas, com um vínculo de duração até o fim do primeiro semestre de 2031. Por ainda ser menor de idade, Franco só poderá se juntar ao Real quando alcançar a maioridade, em 14 de agosto.

- Jogar no Madrid é um sonho, não preciso descrever em palavras como é esse clube, todos nós sabemos. É o clube que mais venceu na Europa, o maior do mundo. É um novo desafio na minha vida, mas quero deixar o River Plate em alta, porque eles me deram tudo. Meu foco ainda está aqui para vencer o torneio.

Franco Mastantuono, reforço do Real Madrid, em ação com a camisa do River Plate (Foto: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

💎 Saiba mais sobre a joia contratada pelo Real Madrid

Franco foi revelado pelas categorias de base do River Plate em janeiro de 2024, quando entrou no confronto com o Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. Quatro partidas depois, anotou seu primeiro gol, frente ao Excursionistas, pela Copa da Argentina. O bom momento vivido em 2025 lhe rendeu uma convocação para defender a seleção campeã do mundo na Data Fifa de junho; na ocasião, entrou em campo diante do Chile, em vitória por 1 a 0, e se tornou o mais jovem a fazer uma partida pela Albiceleste, com 17 anos, nove meses e 23 dias, quebrando o recorde justamente de Lionel Messi.

O começo meteórico no futebol argentino rendeu ao jogador o apelido de "novo Messi" por alguns torcedores do River. Comparações a Diego Maradona também foram parte da empolgação nos últimos meses pelo desempenho positivo.

Mastantuonou foi titular nos dois jogos dos Millonarios no Mundial de Clubes até o momento. O River Plate venceu o Urawa Reds (JAP) e empatou sem gols com o Monterrey. Nesta quarta-feira (25), a equipe duela com a Inter de Milão precisando apenas de uma nova igualdade para avançar ao mata-mata do torneio. O duelo acontece às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA).

