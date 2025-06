Web vai à loucura com gol de Igor Jesus em Botafogo x PSG: ‘Inacreditável’

O Botafogo saiu na frente do placar contra o PSG, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O atacante Igor Jesus foi o responsável por encher os torcedores do Alvinegro de emoção. O gol aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo.

Na jogada, o camisa 99 recebeu um passe na medida de Savarino em meio a um contra-ataque fulminante do Glorioso. Igor Jesus arrancou contra a defesa adversária, contou o zagueiro Pacho e finalizou no contrapé de Donnarumma. O arremate chegou a desviar no atleta adversário antes de entrar no gol.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca enlouqueceram com o gol. As reações foram diversas, e teve até torcedor de clube rival que comemorou o gol do Glorioso no Mundial de Clubes. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo x PSG

O estádio Rose Bowl sedia o confronto entre a equipe brasileira e a francesa pelo Grupo B do Mundial de Clubes. Com o resultado momentâneo, o Botafogo está assumindo a liderança da chave.

Vale destacar que a equipe espanhola venceu o time estadunidense na segunda rodada da chave. Assim, uma vitória ou empate com o time francês pode ser fundamental para a equipe de Renato Paiva na busca da classificação para as oitavas de final do torneio da Fifa.

