Botafogo vence PSG, e web brinca: ‘Libertadores é melhor que Champions’

Campeão da Libertadores da América, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain, vencedor da Champions League, nesta quinta-feira (19), no Mundial de Clubes. Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação e afirmaram que o torneio sul-americano é melhor que o europeu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Botafogo venceu o PSG com gol de Igor Jesus ainda no primeiro tempo. O clube francês fez uma grande pressão no restante do jogo, mas o Alvinegro conseguiu suportar e assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos. O time de Luis Enrique é o 2º, seguido por Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

Veja as reações nas redes sociais: