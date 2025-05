Justiça do Chile arquiva agressão sexual de ex-Flamengo

Na última sexta-feira (02), o meia Arturo Vidal, teve arquivada pela Justiça do Chile uma denuncia de agressão sexual que ocorreu em novembro de 2024. O jogador de 37 anos, ex-Flamengo, era investigado pelo Ministério Público pela possibilidade de ter comitido o crime após uma celebração do seu atual time, o Colo-Colo, em uma casa noturno na capital Santiago.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

De acordo com a irmã da vítima, responsável pela denúncia, que mantém sua identidade em segredo, ela teria sido drogada na noite de 3 de novembro do ano passado, após uma comemoração de 10 jogadores do clube e Vidal estava entre eles.

- Foi possível reconstruir o que ocorreu naquele dia e, em resumo, não surgiram elementos que permitam sustentar uma acusação - declarou Felipe Cembrano, promotor do caso.

continua após a publicidade

Conforme informações divulgadas na audiência, a vítima teria se aproximado do meia chileno para pedir um aceno especial para o seu irmão que é torcedor do clube. Vidal teria aceitado o pedido e feito o vídeo para o fã em uma área que foi nomeada como a cozinha, que não possuia câmeras de segurança, apesar de ter 30 espalhadas pelo local, segundo a mídia local.

Em seguida, o Ministério Público conseguiu um áudio do momento apontado e avaliou que não ocorreu nenhum tipo de confronto ou resistência por parte da mulher. Que interação foi consentida pelas duas partes. A seguir, analisou as imagens das câmeras nos minutos seguintes e pontuou que os dois saíram por lados opostos e a mulher, seguiu para a pista de dança.

continua após a publicidade

- O Ministério Público realizou todas as diligências nesta investigação: foram tomadas declarações de testemunhas, realizada a inspeção no local dos fatos, analisadas câmeras de segurança, colhidos depoimentos dos investigados, realizados exames biólogicos, entre outros, e, com base nesses elementos, o Ministério Público deixou a decisão a cargo do tribunal, que optou por decretar o arquivamento - compartilhou o promotor do caso.

Arturo Vidal, ex-Flamengo, teve agressão sexual arquivada (Foto: Divulgação/Flamengo)

Em depoimento ao jornal chileno “La Tercera”, na saída da audiência do caso, o advogado do jogador disse ter achado justa a decisão do tribunal e ainda irá avaliar com meia a possibilidade de seguir ou não com uma ação judicial contra a responável pela denúncia.

- A juíza, acolhendo os argumentos da defesa, decretou o arquivamento definitivo, entendendo que ele não cometeu nenhum crime - disse.

Clubes da carreia do Vidal

Com anos de glória pela seleção chilena, Vidal soma pasaagens por grandes clubes como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, além de clubes brasileiros como o Flamengo nos anos de 2022 e 23, onde foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Também jogou no Athletico-PR e desde 2024, retornou ao seu país para atuar no Colo-Colo mas nesse ano de 2025, atuou somente em três partidas, sem nenhum gol ou assistência.

➡️Ex-volante da Bélgica é investigado por tráfico de drogas