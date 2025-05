Yamal fora? Barcelona tem provável escalação alternativa em La Liga

A curtos passos de conquistar mais um título na temporada, o Barcelona deve optar por escalar uma escalação alternativa para enfrentar o Valladolid fora de casa neste sábado (3), pela 34ª rodada de La Liga. Mesmo com o Real Madrid vivo na disputa pelo título espanhol e faltando oito dias para um confronto direto no "El Clásico", o duelo deste final de semana fica entre os dois jogos da semifinal da Champions League, contra a Inter de Milão, e seria uma maneira de descansar os titulares para a volta na Itália.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, o provável time do Barcelona para enfrentar o Real Valladolid, o primeiro clube matematicamente rebaixado em La Liga, tem: Ter Stegen; Eric Garcia, Ronald Araújo, Christensen e Fort; Gavi e De Jong; Pau Victor, Fermín e Ansu Fati; Ferran Torres.

A escolha do técnico Hansi Flick por poupar seus principais jogadores, como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Cubarsí, entre outros, seria para administrar uma rotação e descansar os jogadores que vêm de sequências importantes na reta final da temporada. Com isso, a tendência é que a base do time seja mantida para os jogos finais da Liga dos Campeões.

Além dos citados, o goleiro Szczesny foi poupado da escalação do Barcelona para o retorno de Ter Stegen, lesionado desde setembro do ano passado e inscrito somente para jogos de La Liga na temporada. Outra mudança do clube catalão será na lateral-direita, já que Koundé teve uma lesão distal na coxa esquerda confirmada na quinta-feira (1) e ele deve demorar de duas a três semanas para estar disponível.

Barcelona x Inter de Milão na Champions

Pelo primeiro jogo da semifinal da Champions League, o Barcelona empatou por 3 a 3 com a Inter de Milão em uma noite que vai ficar marcada na história. A Inter chegou a abrir 2 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, mas o Barça foi buscar o empate duas vezes. Com direito a golaços de Thuram, Dumfries e recital de Yamal e Raphinha, o confronto ficou aberto para a volta, que será realizada na próxima terça-feira (6) no Giuseppe Meazza.