Bayern de Munique pode faturar bolada com título da Bundesliga; veja valores

O Bayern de Munique pode voltar ser campeão da Bundesliga neste sábado caso vença o Red Bull Leipzig. Mas quanto o clube receberá por levantar a taça da Bundesliga? O Lance!Biz te mostra a bolada que os bávaros podem faturar caso conquistem o título.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O campeonato distribui um valor de 1,1 bilhão de euros (cerca de R$ 7 bilhões) em prêmio para os 18 clubes. No entanto, a Bundesliga segue um modelo 70-30, em que 70% do prêmio em dinheiro é alocado com base no desempenho de cada time nas últimas cinco temporadas, com maior peso para a mais recente. Os outros 30% são divididos igualmente entre todos os participantes, independentemente de seu desempenho ou classificação.

Equipe do Bayern de Munique comemora gol marcado na Champions League (Foto: Odd Andersen / AFP)

Portanto, caso o Bayern de Munique seja campeão da Bundesliga, o clube irá faturar 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 485 milhões) apenas por levantar o troféu da liga alemã. Porém, esse número pode variar com base nas audiências de TV, acordos de patrocínio e diferenças de desempenho geral nas últimas cinco temporadas.

continua após a publicidade

➡️Patrocinadora do Mundial de Clubes, Budweiser convoca defensores lendários para proteger taça

Prêmio em dinheiro da Bundesliga por posição

76,50 milhões de euros 75,00 milhões de euros 72,00 milhões de euros 71,25 milhões de euros 70,00 milhões de euros 67,75 milhões de euros 65,60 milhões de euros 63,50 milhões de euros 60,20 milhões de euros 59,75 milhões de euros 55,00 milhões de euros 53,40 milhões de euros 49,50 milhões de euros 46,00 milhões de euros 43,50 milhões de euros 41,75 milhões de euros 35,50 milhões de euros 31,75 milhões de euros

➡️Astro do Bayern de Munique reage a saída de titular do time: ‘Não acredito’