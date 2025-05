Adversário do Flamengo no próximo Mundial de Clubes, o Chelsea está interessado na contratação de João Pedro, atacante da Seleção Brasileira que foi revelado pelo Fluminense e atualmente defende o Brighton, da Inglaterra. Segundo o jornal inglês Daily Mail, os Blues avaliam apresentar uma proposta de 50 milhões de libras para contar com o brasileiro, que foi comprado em 2023 por 30 milhões, junto ao Watford. A ideia do clube inglês é contar com o brasileiro já para o Mundial através da janela de transferência extra criada pela FIFA especialmente para a competição que vai ocorrer entre os dias 1 e 10 de junho. O negócio pode incluir ainda a cessão de jogadores por empréstimo, como forma de viabilizar a negociação.

O interesse do Chelsea ganhou força após João Pedro ser afastado da última partida do Brighton, contra o Liverpool, por conta de um desentendimento com o zagueiro Jan Paul Van Hecke durante um treinamento. Aos 23 anos, o atacante atravessa boa fase e soma 10 gols e sete assistências na temporada, desempenho que o colocou entre os indicados ao prêmio de melhor jogador Sub-23 da Premier League. Ele também passou a ser convocado para a Seleção Brasileira, recebendo oportunidades com os técnicos Fernando Diniz e Dorival Júnior.

João Pedro comemorando gol pelo Brighton (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Caso a transferência para o Chelsea se concretize, o Fluminense pode lucrar com o negócio por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. Como clube formador de João Pedro, o Tricolor das Laranjeiras tem direito a um percentual sobre o valor da venda, o que pode representar uma importante injeção de recursos, especialmente se os valores divulgados pela imprensa britânica forem confirmados.

Caso o atacante vista a camisa do Chelsea no Mundial, ele terá a chance de reencontrar o Flamengo na segunda rodada do Grupo D, no dia 20 de junho, na Filadélfia. Pelo Fluminense, o atacante enfrentou o Rubro-Negro cinco vezes, com três derrotas e dois empates. No primeiro clássico, em março de 2019, chegou a balançar as redes na derrota por 3 a 2.