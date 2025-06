Jogador se pronuncia após polêmica com ex-treinador do Botafogo

Um jogo que, em teoria, parecia tranquilo para o Benfica, já que enfrentava o Auckland City, adversário mais frágil do grupo, passou por um clima tenso, entre Kökçü e Bruno Lage. Após ter sido substituído, o meio-campista perdeu a cabeça e começou a discutir com o ex-Botafogo. Passado a polêmica, o jogador turco teria pedido desculpas ao treinador.

Segundo Giancula Prestianni, atacante argentino do Benfica, a paz já está selada no vestiário dos encarnados. O ponta de 19 anos deu coletiva e revelou que Bruno Lage e Kökçü conversaram sobre o conflito em meio a partida e se entenderam. Além disso, o meio-campista também teria se retratado com toda a equipe.

- Ele já pediu desculpa pelo que aconteceu dentro do campo. O ambiente está muito bom. Ele e Bruno Lage já falaram o que tinham que falar. Estamos muito bem e com vontade de ganhar ao Bayern - afirmou o atacante.

Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)

Após o Prestianni, foi o próprio Kökçü que deu entrevista. Para o canal "DAZN", o turco explicou a sua reação após a substituição, afirmando que perdeu o controle. Entretanto, após o conflito, o problema foi resolvido com ambos mostrando os seus lados e o que aconteceu deve ser esquecido.

- A minha reação não foi por eu me achar superior a nada. O clube é sempre maior do que o jogador. Mas naquele momento, eu perdi o controle. Conversei com o treinador, expliquei o que eu estava sentindo naquela hora e ele também explicou o que sentiu e pensou naquele momento. Passamos por isso, está tudo bem, estamos prontos para o que vem pela frente e não precisamos exagerar essa situação. Para mim e para o treinador, o mais importante é deixar isso para trás — o que aconteceu, aconteceu - disse o Kökçü.

Relembre o conflito

No minuto 62, com a partida ainda 2 a 0 para o Benfica, Bruno Lage substituiu Orkun Kökçü por Renato Sanches. O meia turco não gostou da alteração e começou a discutir com o treinador a caminho do banco de reservas. No minuto seguinte, Sanches marcou o terceiro das Águias e o comandante aumentou o nível da discussão com o jogador, que ameaçou a deixar o banco de reservas.

