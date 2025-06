Astro do Real Madrid não treina e vira dúvida para estreia no Mundial

Kylian Mbappé não participou do último treino do Real Madrid e virou dúvida para a estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, na quarta-feira (18). O atacante amanheceu com febre e com mal-estar, o que o impediu de ir ao campo, nesta terça-feira (17).

A presença de Mbappé na estreia do Real Madrid no Mundial depende da evolução do jogador e uma decisão será tomada somente no dia da partida. A expectativa era de que o francês formasse uma dupla de ataque ao lado de Vini Jr.

Segundo o "As", existe uma grande probabilidade de que Mbappé inicie a partida contra o Al-Hilal no banco de reservas. No entanto, o Real Madrid não descarta contá-lo da lista de relacionados, como também iniciá-lo como titular.

Quem pode substituir Mbappé no Real Madrid na estreia do Mundial?

Caso Mbappé não entre em campo, Rodrygo é o favorito para formar a dupla de ataque do Real Madrid com Vini Jr na estreia do Mundial. O brasileiro formado no Santos não tinha presença garantida na equipe, uma vez que Xabi Alonso indicava a entrada de Arda Güler entre os titulares.

Dessa forma, o Real Madrid pode ter um meio de campo com Tchouaméni, Valverde, Bellingham e Güler, enquanto Vini Jr e Rodrygo comandariam o setor ofensivo. Outras opções no ataque seriam Brahim Díaz, Gonzalo e Victor Muñoz.

