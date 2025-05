Em entrevista à FIFA, o lateral português João Cancelo, do Al-Hilal, analisou os desafios que sua equipe enfrentará no Grupo H do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que contará com adversários de peso como Real Madrid, Pachuca e FC Salzburg. A estreia do clube saudita será justamente contra o time espanhol, no dia 18 de junho, em Miami.

Revelado pelo Benfica e com passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City — onde teve maior destaque —, Cancelo vive boa fase no Al-Hilal, com 34 jogos, dois gols e 11 assistências na temporada atual. Em entrevista à FIFA, o defensor destacou a força do Real Madrid, principalmente no setor ofensivo.

- O Real Madrid é sempre uma equipe muito difícil de enfrentar. Tem um ataque muito forte e é sólido em todos os setores do campo, por isso está sempre nas fases finais da Liga dos Campeões - afirmou Cancelo em entrevista.

João Cancelo em campo pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/Instagram/@jpcancelo)

Sobre o objetivo do Al-Hilal no Mundial de Clubes, Cancelo afirma que o planejamento é pensar em um jogo de cada vez e sempre buscar chegar o mais longe possível na competição.

— Primeiro, temos de passar pelo grupo, que é o mais importante, e depois ir passo a passo e jogo a jogo. É uma competição muito bonita. Vamos pensar jogo a jogo e sonhar sempre o mais alto possível - concluiu Cancelo.

Desafios no grupo e respeito ao Pachuca

Na mesma entrevista, o jogador relembrou a atuação sólida do Pachuca contra o Real Madrid. O clube mexicano criou chances claras, mas parou em Courtois e acabou superado pelos gols de Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior, no triunfo por 3 a 0 do Real.

— Vi o jogo do Pachuca contra o Real Madrid recentemente e gostei muito da forma como o Pachuca jogou — avaliou.

Além do duelo com o Real Madrid, o Al-Hilal enfrentará o Salzburg no dia 22, em Washington D.C. e encerra a fase de grupos diante do Pachuca no dia 26, em Nashville.

Confrontos com estrelas e ambição no torneio

João Cancelo vê no Mundial a oportunidade de enfrentar os melhores — algo que o motiva. Segundo ele, marcar atacantes como Mbappé, Rodrygo e Vinicius é desafiador, mas também inspirador.

— Como defensor, gosto de jogar contra os melhores jogadores, e eles estão certamente entre os melhores do mundo — disse.

Al-Hilal no cenário global

O lateral destacou o peso da competição e o orgulho de representar o clube saudita entre as 32 equipes que disputam a primeira edição do Mundial neste formato ampliado.

— Fazer parte das 32 melhores equipes do mundo é muito bom para o Al-Hilal e para a imagem da liga saudita, que tem crescido nos últimos anos. É um orgulho fazer parte do Mundial de Clubes, onde estão, obviamente, as melhores equipes e os melhores jogadores.