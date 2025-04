O Al Hilal se prepara para escrever um novo capítulo em sua história no Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos, em junho deste ano. A equipe da Arábia Saudita, consolidada como potência no futebol continental, agora visa expandir sua dominância no cenário global. Um dos principais nomes do elenco é o goleiro Yassine Bounou, cuja vasta experiência e liderança, tanto dentro quanto fora de campo, serão fundamentais para guiar o clube ao sucesso no torneio.

Além de sua experiência internacional, Bounou traz para o Al Hilal sua bagagem conquistada em competições de alto nível, como o Troféu Zamora de melhor goleiro do Campeonato Espanhol em 2022, enquanto jogava pelo Sevilla. Em 2023-2024, ele também foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Saudita. Sua experiência será uma valiosa contribuição para o time durante o Mundial. O goleiro, que foi um dos destaques da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, onde ajudou Marrocos a alcançar uma semifinal inédita, agora se prepara para o desafio de enfrentar clubes gigantes no cenário mundial.

Em entrevista a FIFA, o jogador falou sobre as expectativas do Al Hilal para o Mundial de Clubes 2025.

Sobre o confronto contra o Real Madrid

O primeiro desafio do Al Hilal no Mundial de Clubes será contra o Real Madrid, 15 vezes vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, em um jogo do Grupo H. Para o confronto, o goleiro prega principalmente o respeito ao adversário espanhol.

“Já joguei contra o Real Madrid muitas vezes. Tenho vários amigos lá, e na Espanha eu encontrava torcedores deles o tempo todo na rua. Minhas partidas contra eles sempre foram baseadas no respeito mútuo. Já enfrentei muitos clubes importantes ao longo da carreira, e é um privilégio contar com o Real Madrid entre eles. Enfrentá-lo jogando novamente por um clube de renome mundial como o Al Hilal me deixa igualmente orgulhoso", afirmou o goleiro.

Bounou foi um dos destaques da seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Expectativas do Al Hilal no Mundial de Clubes

O Al Hilal também enfrentará o Salzburg e o Pachuca, e Bounou está ciente dos desafios que o torneio impõe. O goleiro acredita que serão partidas muitas muito equilibradas, mas acredita que o Al Hilal terá condições de ir longe na competição.

"No futebol moderno, não há partidas fáceis. Em um torneio desse nível, cada partida será um verdadeiro desafio. Nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Após alcançar as semifinais da Copa do Mundo com o Marrocos, quero ir mais longe neste torneio do que jamais fui antes", declarou o goleiro sobre as expectativas do time.

A expansão global do Al Hilal

Com a crescente popularidade do Al Hilal, o goleiro também se mostra animado em jogar diante de uma torcida global e participar da expansão do clube. "No mundo árabe, entendemos perfeitamente a importância de nossos torcedores. No Al Hilal, sabemos o quanto o apoio deles é vital, especialmente em um torneio como o Mundial de Clubes. Grandes clubes buscam alcançar mais torcedores em eventos desse porte, e nós temos torcida em diferentes continentes. Disputar um Mundial de Clubes é uma oportunidade positiva para eles", afirmou Bounou, destacando o impacto do evento para o clube e seus fãs.

Confira os jogos do Al Hilal no Mundial de Clubes 2025

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 RB Salzburg (AUS) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Buzzard Point

🌏 Al Hilal (KSA) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park