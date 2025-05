A FIFA anunciou, em parceria com a organização Global Citizen, a criação do FIFA Global Citizen Education Fund, um fundo que pretende arrecadar US$ 100 milhões para promover o acesso à educação de qualidade e ao futebol entre crianças de todo o mundo. O anúncio foi feito esta semana, durante o Global Citizen NOW, em Nova York, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do CEO da Global Citizen, Hugh Evans e o ator Hugh Jackman, que é embaixador da Global Citizen.

Como parte da iniciativa, US$ 1 de cada ingresso vendido para o Mundial de Clubes da FIFA 2025, nos Estados Unidos, será destinado ao fundo. A ação também contará com arrecadação por meio de shows e eventos musicais globais, com apoio de artistas como The Weeknd.

Hugh Jackman, Hugh Evans e Gianni Infantino no evento Global Citizen Festival (Foto: Reprodução/FIFA)

O presidente da entidade, Gianni Infantino, destacou a importância do projeto como ferramenta para transformar a educação em escala global.

— O futebol une o mundo e, nos próximos anos, usaremos essa união para melhorar a educação de milhões de crianças — afirmou Infantino.

O fundo apoiará organizações dedicadas a melhorar a educação infantil globalmente. A primeira parceira comercial da iniciativa será a Shift4, empresa de tecnologia de pagamentos que permitirá doações em sua rede com mais de 200 mil estabelecimentos comerciais.

Segundo a FIFA, os recursos arrecadados serão distribuídos para programas locais em mais de 200 países. Metade do valor será destinada ao programa Futebol nas Escolas (F4S), parceria entre FIFA e UNESCO que promove o ensino de habilidades de vida e aprendizado por meio do futebol.

A ação reforça a parceria de quatro anos entre a FIFA e a Global Citizen, firmada em setembro de 2023, durante o Global Citizen Festival, também realizado em Nova York. A expectativa é que o projeto transforme a realização do Mundial de Clubes não apenas em um evento esportivo global, mas também em um catalisador de impacto social e educacional duradouro.