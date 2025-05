Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, falou em uma participação na CBS Sports, dos Estados Unidos, que jogadores e técnicos não querem estar presentes no Mundial de Clubes. Carragher alertou que atletas e treinadores estão preocupados com o desgaste de mais uma competição na temporada.

Interesse dos jogadores e treinadores no Mundial

— Neste momento, não acho que os jogadores e os técnicos queiram realmente estar lá. É uma situação muito triste para um novo torneio. Quando é que eles vão descansar? Então, estamos falando de jogadores que só descansam um verão a cada quatro anos. Isso não está certo. Estava tudo bem do jeito que estava, um torneio a cada dois anos e os jogadores têm uma boa e longa pausa no verão. Não sou fã agora, mas, ouça, posso estar errado no futuro. Mas se você tem um torneio em que os jogadores realmente não querem jogar e os técnicos não querem estar lá, acho que você tem um pequeno problema — comentou.

Intenção da Fifa com a criação do Mundial

— É um pouco como se a Fifa pensasse: 'Bem, só temos a Copa do Mundo a cada quatro anos e a UEFA ou a Europa têm a Liga dos Campeões. Há um aspecto financeiro inacreditável nisso, e eles a têm todos os anos, mas nós temos que esperar a cada quatro anos pela Copa do Mundo.' Eles apenas tentaram criar algo e eu não acho que haja realmente interesse por parte de jogadores, clubes e até mesmo torcedor — disse o ex-jogador.

Interesse de Carragher no Mundial

— Sou um grande fã de futebol. Assisto a tudo. Não consigo me imaginar no verão parando minhas férias ou saindo da piscina para assistir a um jogo. Acho que provavelmente vou esquecer que está passando. Agora posso estar errado — completou.

O Mundial de Clubes terá início no dia 14 de junho. A partida de abertura será entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami.