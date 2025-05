Flamengo anuncia retorno de Zico ao clube; confira o cargo do ídolo rubro-negro

Zico está de volta ao Flamengo! O Galinho de Quintino é o novo embaixador do clube carioca, e representará o Rubro-Negro no Brasil e no exterior. A primeira grande aparição do ídolo será no Mundial de Clubes. Ele acompanhará a delegação na competição nos Estados Unidos.

- Eu cheguei ao Flamengo com 15 anos e lembro de cada minuto da minha primeira vinda à Gávea. Estar de volta é uma enorme emoção e representar o Flamengo é motivo de orgulho - celebrou Zico.

A contratação de Zico foi aprovada pelos conselheiros do Flamengo na noite de quarta-feira (apenas um conselheiro votou contra). O contrato do eterno camisa 10 da Gávea com o clube vai até 2017.

Zico é o novo embaixador do FLamengo (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Para Bap (Luiz Eduardo Baptista), presidente rubro-negro, essa é mais uma oportunidade de homenagear o maior jogador da história do Flamengo.

- Fazer de Zico o Embaixador do Flamengo é uma honra para o clube, sobretudo, por poder homenagear o maior craque de sua história - afirmou o mandatário do Flamengo.

Com o cargo remunerado, Zico terá um programa no canal oficial do clube, a "FlamengoTV". O nome da exibição será "Resenha Rubro-Negra com o Galinho". Além disso, o Galinho estará presente em jogos da equipe carioca e também fará parte de ações com sócios-torcedores.

