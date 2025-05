Campeão do Brasileiro dispara contra time do Corinthians: ‘Muito ruim’

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, na última quarta-feira (21), na Neo Química Arena, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da classificação, o desempenho da equipe do técnico Dorival Júnior não agradou. Em análise do momento do Timão, Domingos, campeão do Brasileiro com o Santos em 2004, disparou contra o elenco do clube.

Durante uma participação no programa "SBT Sports", o ex-jogador classificou o time do Corinthians como "muito ruim". Para ele, a equipe é refém da presença de Rodrigo Garro e Memphis Depay para conseguir desempenhar um bom futebol. Domingos chegou a comparar a situação com o Santos e Neymar.

- O time do Corinthians é muito ruim. É com outros times aí, como o Santos, que também tá mal, mas o time do Corinthians está surpreendendo. Ainda mais sem o Garro e Memphis. Com esses dois, fica um time bom, a qualidade aumenta. Igual o Santos, que precisa do Neymar para melhorar. O Corinthians está no mesmo caminho - analisou o ex-jogador.

Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil

A vitória protocolar sobre o Novorizontino aconteceu com requintes de emoção. Após vencer o primeiro jogo do confronto por apenas um gol de diferença, o Corinthians voltou a mostrar dificuldades no setor ofensivo. A confirmação na partida da última quarta-feira (21), na Neo Química Arena, aconteceu nos minutos finais.

Yuri Alberto foi o responsável por afastar qualquer possibilidade de zebra. Aos 48 minutos do segundo tempo, o camisa 9 recebeu bom passe de Talles Magno, invadiu a área, bateu na saída do goleiro e marcou para confirmar a vitória corintiana.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Corinthians avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe alvinegra espera o resultado do sorteio da próxima fase para saber o próximo confronto.