Messi supera médias, se destaca e expõe fragilidade do Inter Miami no Mundial de Clubes

Com o fim da primeira rodada do grupo A do Mundial de Clubes, Messi e o Inter Miami têm mais preocupações do que otimismo para o restante da competição. O empate por 0 a 0 com o Al Ahly deixou a equipe norte-americana em situação delicada para as próximas rodadas. Mesmo com todos os times da chave — Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami — empatados com um ponto, o desempenho apresentado pelo Inter Miami acendeu o alerta.

Quase aos 38 anos, oito vezes eleito o melhor do mundo e campeão da Copa do Mundo do Catar em 2022, Messi vive um novo desafio na carreira: tentar levar o futebol dos Estados Unidos a um novo patamar internacional. Desde sua chegada ao Inter Miami, o argentino já entregou momentos marcantes. Foi campeão da Leagues Cup de 2023 com 10 gols em sete jogos e protagonizou a transformação de uma franquia antes discreta da MLS em um fenômeno global, liderado por Jorge Mas e David Beckham.

Mas a realidade do Mundial de Clubes é diferente. Contra o Al Ahly, Messi teve de assumir mais uma vez o papel de protagonista absoluto, porém, sem companheiros à altura. Nos acréscimos, quase decidiu com um golaço que só os camisas 10 de elite conseguem criar, mas a bola teimou em não entrar.

Análise com base nos dados da plataforma SofaScore ajuda a dimensionar o esforço do craque argentino. Messi terminou a partida com 74% de acerto nos passes, índice inferior ao que costuma registrar no Inter Miami e na seleção argentina, onde normalmente supera os 80%. Este foi um dos pontos em que ele mais destoou do próprio padrão.

Por outro lado, o número de passes decisivos foi bom: dois ao longo dos 90 minutos, superando sua média nas Eliminatórias da Copa de 2026 (1,8 por jogo) e ficando próximo do desempenho que tem pelo Inter Miami (2,3 por jogo). No quesito finalizações, Messi arriscou cinco vezes contra o Al Ahly, com duas no alvo. O número representa um volume acima de sua média nas Eliminatórias (3,5 finalizações, com 1,5 no gol) e levemente superior à marca de 4,7 tentativas por jogo na MLS (sendo 2,2 no gol).

Nos dribles, Messi acertou três de quatro tentativas, um desempenho consistente em comparação com suas médias recentes. Pelo Inter Miami, ele costuma acertar 3,4 dribles por partida, enquanto nas Eliminatórias a média é de 2,5. Em apenas dois jogos com a Argentina em 2025, teve quatro dribles certos por jogo, mas com uma amostra muito pequena. Além disso, o camisa 10 ainda contribuiu com dois desarmes, algo que não é comum nos outros recortes, já que os dados anteriores nem contabilizam essa estatística para ele.

Mesmo com toda essa entrega individual, o Inter Miami apresentou uma fragilidade coletiva evidente. O time de Messi criou pouco, sofreu pressão em alguns momentos e mostrou limitações técnicas e táticas diante de um adversário experiente em competições internacionais.

Agora, Messi e companhia têm dois jogos decisivos pela frente. O próximo desafio é contra o Porto, no dia 19, seguido pelo confronto com o Palmeiras, no dia 22. Se quiserem avançar às oitavas de final, os norte-americanos precisam melhorar muito. O desempenho de Messi pode continuar sendo acima da média, mas, como ficou claro diante do Al Ahly, isso sozinho não basta.