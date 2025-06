Uma boa notícia para a Inter de Milão antes do jogo que vale a vida no Mundial de Clubes. O técnico Cristian Chivu poderá contar com o retorno de Dumfries para a "final" contra o River Plate, pela última rodada do Grupo E. O lateral-direito holandês se recuperou de um problema muscular, treinou normalmente com o grupo nesta segunda-feira (23) e deve ser a grande novidade na equipe.

continua após a publicidade

O retorno do titular

Denzel Dumfries, peça importante da equipe que foi finalista da Champions League, era uma ausência sentida nos dois primeiros jogos do Mundial por conta de uma sobrecarga muscular. Nesta segunda, na manhã norte-americana, ele treinou com o restante do grupo no CT do Seattle Seahawks, time da NFL.

O holandês participou do aquecimento e do treino com bola junto aos jogadores que não atuaram contra o Urawa Reds e está plenamente recuperado. A tendência é que ele retome a titularidade na ala direita, no lugar do recém-chegado Luis Henrique.

continua após a publicidade

(Foto: Reprodução/Twitter)

Outros lesionados em evolução

Enquanto os titulares da última partida fizeram apenas um trabalho regenerativo, outros dois jogadores seguem em recuperação. Os meias Davide Frattesi e Marcus Thuram correram em boa velocidade em um campo separado. O nível de condição física de ambos está melhorando, e a expectativa é que retornem aos treinos com o grupo em breve.

Situação do Grupo E

O retorno de Dumfries não poderia vir em melhor hora, já que o Grupo E se tornou um dos mais embolados do Mundial. Com o Urawa Red já eliminado, três equipes chegam à última rodada com chances de classificação. O confronto direto entre Inter de Milão e River Plate, ambos com 4 pontos, define uma das vagas: quem vencer, está classificado. O empate favorece o River Plate, mas o cenário pode ajudar a Inter de Milão dependendo dos gols do outro jogo do grupo. O Monterrey (com 2 pontos) precisa vencer o já eliminado Urawa para chegar a 5 pontos e torcer para que a outra partida tenha um vencedor, caso haja um empate entre os líderes, a decisão da segunda vaga vai para o saldo de gols, tornando cada gol marcado nesta rodada final absolutamente decisivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional