Às vésperas da estreia do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que começa neste sábado (14), a pergunta que todo torcedor faz é: quem levantará a taça? Para tentar responder, em levantamento exclusivo ao Lance!, a empresa de tecnologia esportiva Sportradar usou sua inteligência artificial (IA) para simular o torneio 50 mil vezes e apontar favoritos. Como esperado, os gigantes europeus dominam, mas os times brasileiros aparecem com potencial para surpreender.

continua após a publicidade

A IA aponta os favoritos no Mundial de Clubes com o Real Madrid na liderança, com 17,4% de chance de ser campeão. O clube espanhol é seguido de perto pelo Paris Saint-Germain (16,8%) e pelo Manchester City (13,9%). Em outra análise de supercomputador, divulgada pela Opta, o cenário era um pouco diferente, com o PSG na liderança das probabilidades. O modelo da Sportradar combina dados históricos de partidas com informações do mercado global de apostas para gerar os cenários.

Mbappé e Real Madrid são favoritos no Mundial de Clubes (Foto: Javier Soriano/AFP)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Mbappé é o favorito para artilharia

As previsões também identificam os principais candidatos à artilharia do torneio. Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparece como o grande favorito, com 11,4%. Ele é seguido por Erling Haaland (Manchester City), com 9,7%, e Harry Kane (Bayern de Munique), com 7,8%.

continua após a publicidade

Como ficam os clubes brasileiros no Mundial de Clubes?

Quatro clubes do Brasil terão um papel de destaque na competição e, segundo as simulações, têm boas chances de avançar de fase. O Flamengo é o mais bem colocado, aparecendo em 14º no ranking geral de chances de título, seguido de perto pelo Palmeiras, em 15º. Botafogo (17º) e Fluminense (19º) completam a lista no top 20.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira as probabilidades dos times brasileiros:

Chance de avançar da fase de grupos:

Flamengo: 80%

Palmeiras: 75%

Botafogo e Fluminense: Acima de 60%

Probabilidade de chegar à final:

Flamengo: 5%

Palmeiras: 4%

Botafogo e Fluminense: 2,5%

Apesar das chances de título serem consideradas remotas (Flamengo com 2% e Palmeiras com 1,7%), os números mostram que as equipes brasileiras têm grande potencial para chegar às fases eliminatórias e quem sabe sonhar com uma vaga na decisão.