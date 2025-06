Figuras da torcida: Nickollas Grecco, o que os olhos não veem o coração sente pelo Palmeiras

Elencar um símbolo do Palmeiras em uma torcida com quase 20 milhões de olhares é uma tarefa instigante. Por isso, nada melhor que alguém com uma perspectiva diferente do que é devoção pelo maior campeão do Brasil.

Nickollas Grecco enfrentou adversidades desde o nascimento. Prematuro, veio ao mundo com apenas cinco meses de gestação, o que comprometeu a formação completa de suas retinas. Foram mais de 100 dias internado no hospital — tempo suficiente para que sua vida se entrelaçasse com a de Sílvia Grecco, palmeirense de berço.

Aos poucos, a mãe adotiva passou a transmitir seu amor pelo Palmeiras ao filho mais novo, que via no ambiente do futebol um refúgio lúdico. Além do papel materno, passou a cumprir o papel de narradora, numa mistura de locução de rádio com toques físicos.

Ele fica com uma vibração, todos os músculos, tudo vai mexendo, o sorriso largo - afirma Silvia, com felicidade

E a história de superação da dupla se tornou pública justamente em um Derby, o jogo de maior rivalidade para o Palmeiras. Em 2018, os dois foram filmados nas arquibancadas do Allianz Parque durante a vitória por 1 a 0 sobre o maior rival.

- Eu faço para ensinar que, um dia, os meus olhos não poderão ser os olhos dele. E ele vai ter que olhar sozinho. Eu estou mostrando o caminho - completa.

Neymar, "toque de mãe" e Palmeiras

Ainda pequeno, o jovem descobriu o amor pelo futebol, sentimento que é transmitido de pai para filho na família, assim como aconteceu com Silvia. Aos poucos, Nickollas passou a se encantar com Neymar, que despontava no Santos como o craque brasileiro da geração.

O filho, cativado, alternava entre a paixão pelo Menino da Vila e o amor de berço. Sílvia, então, encontrou uma solução que acabou definindo o futuro do garoto: dizer que o craque da Seleção Brasileira, assim como ela, era palmeirense. Com isso, a indefinição acabou.

- O que eu acho mais positivo é, primeiro, as pessoas entenderem essa inclusão. E o mais bonito é estar encorajando pessoas. eles são como nós, o que falta é oportunidade para a pessoa com deficiência - finalizou.

História virou prêmio na Fifa

Em 2019, Sílvia e Nickollas Grecco foram contemplados com o Fifa Fan Award, premiação que reconhece gestos de paixão de fãs do futebol por todo o planeta. Na disputa, a dupla venceu, via votação virutal, a concorrência do uruguaio Justo Sánchez, que passou a acompanhar um clube rival em homenagem ao falescido filho, e a torcida holandesa pelos feitos na Copa do Mundo Feminina.