Em entrevista pós-jogo ao diário "Olé", da Argentina, Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, rasgou elogios a torcida do Boca Juniors e revelou que foi um dos melhores ambientes que jogou na minha. Com gols de Harry Kane e Michael Olise, o Bayern venceu o Boca Juniors por 2 a 1 e encaminhou a vaga na fase mata-mata do Mundial de Clubes.

- Foi sem dúvida um dos melhores ambientes em que joguei na minha carreira. A torcida do Bayern tentou nos apoiar, mas foi difícil com tantos torcedores do Boca. Eles fizeram da noite uma noite especial. Foi uma experiência incrível - disse Harry Kane.

Harry Kane, que é o artilheiro da equipe na temporada com 38 gols, passou em branco na goleada de 10 x 0 do Bayern sobre o Auckland City, mas abriu o placar contra o Boca na vitória por 2x1.

