CBF faz investida para ter Pep Guardiola na Seleção, diz jornal inglês

Pep Guardiola em Slovan Bratislava x Manchester City pela Champions League (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 11:10 • Manchester (ING)

O sonho de torcedores da Seleção Brasileira em ter Pep Guardiola pode estar próximo de acontecer. Segundo informações do jornalista Sam Lee, correspondente do Manchester City no "The Athletic", a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue fazendo manobras para ter o técnico no comando.

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

O Manchester City vive um momento turbulento sob o comando de Guardiola em seu último ano de contrato. São três derrotas seguidas, incluindo um revés por 4 a 1 diante do Sporting, pela Champions League. Diante da má fase do time inglês, os rumores da chegada do espanhol ao Brasil ganharam força.

As fortes ligações entre o Brasil e o treinador aconteceram principalmente após a saída de Fernando Diniz. Com Carlo Ancelotti de contrato renovado com o Real Madrid, torcedores nas redes sociais fizeram campanha para ver Guardiola à frente da Seleção.

Ainda de acordo com o diário inglês, o técnico catalão sempre disse que quer treinar uma seleção nacional em um grande torneio, mas teria ficado irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo após sua passagem pelo Barcelona. Porém, fontes próximas a ele dizem que Pep gosta da ideia de comandar a Amarelinha.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pep Guardiola em Slovan Bratislava x Manchester City pela Champions League (Foto: Joe Klamar / AFP)

Em contrapartida, Guardiola parece mais próximo de uma extensão de contrato com o Manchester City. Anteriormente, era dado como certo que ele iria embora, mas alguns dentro do clube notaram uma "mudança de atmosfera", apesar das recentes derrotas.

Guardiola brincou com as chances de assumir a Seleção Brasileira

Pep Guardiola, inclusive, comentou sobre o assunto em tom de brincadeira recentemente. Em entrevista coletiva após a derrota do City na Champions, ao ser questionado acerca da possível mudança de ares, o treinador brincou com a situação.

- Bom, acho que depois de perder um jogo de goleada, eu não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Meu foco agora é somente erguer o time do City de volta ao nível mais alto de futebol - afirmou.