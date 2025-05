Simeone define primeiro objetivo do Atlético de Madrid no Mundial

Em entrevista à Fifa, Diego Simeone falou sobre o Mundial de Clubes e que o primeiro objetivo do Atlético de Madrid será passar para as oitavas de final. O treinador também falou sobre a semelhança com a Copa do Mundo de seleções.

Objetivo do Atlético de Madrid e de Simeone no Mundial

— Esperamos, com todo o entusiasmo que temos, avançar para as oitavas de final, e bem, a partir daí, o que acontece em uma Copa do Mundo e não o que acontece na Liga dos Campeões, porque, obviamente, a Liga dos Campeões são dois jogos, aqui será apenas um, mais relacionado ao que é a Copa do Mundo e a quem estiver melhor posicionado naquele momento — disse.

— Acredito, com base na minha experiência de Copas do Mundo, que isso está intimamente relacionado ao estado do grupo de jogadores e das equipes naquele momento. Se você estiver em boa forma durante esse período, há uma boa chance de, bem, alcançar o objetivo que deseja — completou Simeone.

Semelhança com a Copa do Mundo de seleções

— Este é o primeiro ano em que será realizado, e certamente estamos todos ansiosos para representar a Espanha e o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes, tentando dar o nosso melhor. Certamente será uma competição muito semelhante à Copa do Mundo, como equipes, não como uma seleção nacional, mas com peculiaridades diferentes, um tipo de futebol diferente do que se joga na América do Sul ou na Europa —

O Atlético de Madrid está no grupo B do Mundial junto com Botafogo, PSG e Seattle Sounders. A estreia do time espanhol será no dia 15 de junho, contra o Paris Saint-Germain, no estádio Rose Bowl.