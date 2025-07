Mundial de Clubes: qual o tamanho da fortuna do príncipe da Arábia Saudita?

O Fluminense enfrenta o Al-Hilal nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, diante de um adversário financiado por uma das figuras mais poderosas — e ricas — do planeta. O clube saudita é controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), presidido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o verdadeiro homem forte do país.

Desde 2023, o fundo assumiu o controle de quatro clubes da Saudi Pro League, incluindo o Al-Hilal. O PIF também se tornou patrocinador da Fifa e investe pesado em eventos esportivos globais como parte da estratégia de projeção internacional da Arábia Saudita. Mas além do poder institucional, o príncipe carrega uma fortuna pessoal bilionária.

🏦 Uma fortuna de outro patamar

Segundo a Forbes, Mohammed bin Salman foi eleito a oitava pessoa mais poderosa do mundo. Sua fortuna pessoal é estimada em US$ 25 bilhões (R$ 135 bilhões). Já o patrimônio da família real saudita, com base em cálculos da BBC e da Bloomberg, ultrapassa US$ 140 bilhões, sustentado principalmente pelos lucros do petróleo.

Entre os bens de luxo atribuídos ao príncipe estão:

🎨 Salvator Mundi , de Leonardo da Vinci – US$ 450 milhões

, de Leonardo da Vinci – US$ 450 milhões 🛥️ Iate Serene – US$ 500 milhões

– US$ 500 milhões 🏰 Castelo Luís XIV, em Versalhes – US$ 300 milhões

Além disso, o PIF — que ele controla pessoalmente — administra ativos de mais de US$ 1 trilhão, com investimentos que vão de clubes europeus à Fórmula 1 e ao tênis profissional.

O dono do Al-Hilal não é apenas um magnata: é um chefe de Estado que usa sua fortuna para transformar o futebol em uma extensão do seu poder.

