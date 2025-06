Fluminense: Renato Gaúcho avalia diferença entre times da Europa e Brasil no Mundial

O Fluminense joga a segunda rodada do Mundial de Clubes, contra o Hulsan, no sábado (21). Às vésperas da partida que acontece no estádio MetLife, Renato Gaúcho deu uma entrevista de imprensa sobre a disparidade entre os times europeus e brasileiros.

Na primeira rodada, o Flu enfrentou o Borussia, em um empate sem gols. Mas nesta semana, viu rivais como Flamengo e Botafogo vencerem grandes europeus, como Chelsea e PSG. De acordo com Renato Gaúcho, é preciso valorizar a força dos times nacionais nesta competição.

- Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel veio fazer com o Palmeiras, o Felipe Luiz veio fazer com o Flamengo, e o meu xará Renato vem fazer com o Botafogo. Ah, o futebol brasileiro não pode pedir forças como o futebol europeu. Se vem pra cá, por que? "Ah, o futebol europeu que tá votando na Guarda das Velhas", isso não existe - disse o técnico.

- Muita gente duvidava que isso fosse acontecer, mas está acontecendo. Os clubes brasileiros estão chegando com responsabilidade, jogando bem e representando o país com dignidade - completou.

Renato Gaúcho falou em coletiva antes de jogo do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fluminense x Ulsan HD

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário.

