NOVA JERSEY (EUA) — O atacante Agustin Canobbio, do Fluminense comentou a preparação para enfrentar o Ulsan HD, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Na primeira partida, pôde-se perceber jogadores escorregando e, nos bastidores divulgados pelo clube, Renato chamou atenção para as diferenças do quique da bola no gramado do Metlife Stadium.

O uruguaio falou as mudanças de ambiente e campo, afirmando que estão acostumados a lidar com isso pela experiência adquirida no Brasil e no futebol sul-americano. Apesar de sentir as mudanças, garantiu que não pesará no jogo do Tricolor.

— Não senti muitas coisas no campo, acho que a concentração que tínhamos não nos permitia pensar nisso. Mas há um pouco de dificuldade no gramado. Mas tudo bem, tudo bem. No final, dá para jogar. Essa dificuldade que temos na América do Sul, de nos adaptarmos rapidamente à situação, acho que aqui também é algo relativamente fácil para nós. Temos um gramado diferente a cada três dias: gramado sintético, um gramado mais alto, outro mais rápido. E vamos nos adaptando. E agora que temos esse campo, não podemos reclamar de nada.

Canobbio em treino do Fluminense em Nova Jersey, no Herrisson Stadium (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Canobbio foi contratado pelo Fluminense no início da temporada de 2025, mas antes já atuava no Brasil. O uruguaio defendeu o Athletico-PR por três temporadas e antes jogava no Penãrol, de seu país natal. Além disso, o atacante coleciona convocações para a seleção do Uruguai.

Fluminense no Mundial

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. No dia 25 de junho (quarta-feira), o Tricolor entra em campo pela última rodada da fase de grupos, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.