Kevin Serna destaca mentalidade de final do Fluminense no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Kevin Serna falou sobre encarar os jogos do Fluminense como finais neste Mundial de Clubes. Na estreia, no começo da semana, o time encarou o Borussia em um empate sem gols. O jogador projetou o confronto contra o Ulsan, que acontece no sábado (21), com uma cabeça parecida.

- A verdade é que já estamos na final desta competição. Passamos por uma fase que vai ser muito difícil, mas para eles também. Todos os pontos que conquistamos agora vão fazer a diferença. E, bom, vai ser uma final, como foi contra o Borussia Dortmund. Então, que todos estejam preparados para a competição - disse Serna.

Serna, colombiano, projetou próximos jogos do Fluminense no Mundial (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Calendário do Fluminense na fase de grupos do Mundial

Fluminense e Ulsan medem forças neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Já no dia 25 de junho, data em que será lançada a nova camisa do clube, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Sundowns na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário.