Flamengo define pré-lista de inscritos para o Mundial

O Flamengo decidiu enviar a mesma lista de inscritos na Conmebol Libertadores para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho. O envio deve ser feito até o fim desta semana.

Diferentemente da Libertadores, em que os 50 nomes são inscritos em definitivo, no Mundial de Clubes os 50 jogadores são relacionados inicialmente, mas, mais próximo da competição, apenas 26 são selecionados.

A lista conta com dois jogadores afastados por lesão: Pedro e Matías Viña, que tratam problemas ligamentares e não atuam desde o ano passado. A presença de ambos indica otimismo do clube em tê-los de volta até o fim de maio, quando se encerra a fase de grupos da Libertadores.

Além da dupla, o Flamengo tem outros jogadores no departamento médico, mas com problemas físicos de menor gravidade. Danilo e Arrascaeta estão fora da partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, no próximo sábado (29) e podem perder a estreia na Libertadores, em 3 de abril, diante do Deportivo Táchira, em San Cristóbal (VEN). Já Gerson apresenta um quadro de fadiga muscular, mas não preocupa.

Confira todos os inscritos:

Goleiros: Matheus Cunha, Rossi, Dyogo Alves, Lucas Furtado e Léo Nannetti

Zagueiros: Cleiton, Léo Pereira, João Victor, Léo Ortiz, Danilo, Da Mata, Carbone e Iago

Laterais-direitos: Wesley, Varela, Gusttavo, Daniel Sales, Ayrton Lucas, Alex Sandro e Matías Viña

Volantes: Allan, Erick Pulgar, De la Cruz, João Alves, Pablo Lúcio, Luiz Felipe, Everton Araújo e Rayan Lucas

Meias: Arrascaeta, Gerson, Matheus Gonçalves, Lorran, Lucas Vieira, Jorge Mora, Joshua, Jheferson e Guilherme

Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Michael, Cebolinha, Plata, Juninho, Camargo, Douglas, Wallace Yan, Felipe Teresa, Felipe Lima e Shola