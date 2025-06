NOVA JERSEY (EUA) — Chegou ao fim a primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa. O Fluminense, que empatou com o Borussia Dortmund, está momentaneamente fora da zona de classificação à próxima fase do torneio.

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, derrotou o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 1 a 0 e assumiu a liderança provisória do grupo. O clube alemão ocupa a segunda colocação, enquanto o Tricolor aparece em terceiro, no critério de desempate.

Apesar da posição momentânea, o Fluminense tem motivos para ficar otimista. Teoricamente, o Borussia Dortmund era a equipe mais forte do grupo. Agora, o Tricolor enfrentará o Ulsan HD na segunda rodada e o Mamelodi Sundowns na terceira.

A boa atuação do Fluminense fez o técnico Renato Gaúcho, inclusive, elogiar a equipe e ganhar confiança.

— Criamos chances… Mas o futebol é assim. Importante é que estreamos bem, contra adversário poderoso. Isso nos dá confiança. Tem que ir jogo a jogo. Sabíamos que hoje era importante, difícil, mas nos comportamos bem. A partida de amanhã, passamos a pensar em nosso próximo adversário — disse Renato Gaúcho.

(Foto: Lucas Merçon/ FFC)

Imprensa internacional destaca domínio do Fluminense contra o Borussia Dortmund

Jornais de todo o mundo, como "As", "Marca" e "Bild", tiveram um mesmo ponto de partida para falar do jogo: todos destacaram a atuação do Fluminense, interpretada como superior pelos veículos, que também elogiaram o trabalho do goleiro Gregor Kobel, que salvou o Dortmund em diversos momentos da partida.

Na imprensa alemã, o jornal "Bild" reconheceu o domínio tricolor e descreveu a atuação do Dortmund como inferior.

- O BVB mal conseguiu entrar em campo contra os brasileiros. Um momento assustador: Everaldo, do Fluminense (48 minutos), empurrou o goleiro Kobel, do Dortmund, com muita força - destacou o portal.

A análise do "Marca" também destacou o Fluminense e ainda elogiou Jhon Arias, o elegendo como o melhor da partida. A publicação ressaltou o bom desempenho coletivo do time brasileiro e a falta de reação do Dortmund.

- O Fluminense, muito bem posicionado, tinha tudo claro: roubar a bola e armar um contra-ataque com poucos passes. O Dortmund teve dificuldades para montar. Além disso, faltava velocidade nas combinações, faltava passe final - trouxe o portal espanhol.

O "As", também da Espanha e um dos maiores da imprensa europeia, foi mais direto e citou que nem Jobe Bellingham, irmão de Jude Bellingham, conseguiu parar o Fluminense.

- Nem mesmo o irmão mais novo do jogador do Real Madrid, Jude Bellingham, conseguiu entender como seu time terminou em 0 a 0 contra um Fluminense muito superior - analisou.