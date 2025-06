Antes do jogo entre Flamengo e Chelsea, pela 2ª rodada do Mundial de Clubes, a Fifa corrigiu o relatório divulgado nesta semana sobre o número de títulos brasileiros do rubro-negro. A entidade máxima do futebol divulgou na última quarta-feira (18) um estudo sobre os 32 clubes que disputam a competição e não contabilizou a conquista de 1987.

O Flamengo contabiliza oito títulos nacionais: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. O clube busca ser considerado oficialmente campeão brasileiro de 1987, ao lado do Sport, há alguns anos. A Fifa, que antes falava em sete títulos, corrigiu o número para oito conquistas no telão do Estádio Lincoln Financial Field.

Em 2011, a CBF considerou o Flamengo campeão nacional junto ao Sport. Segundo a entidade, foram dois campeonatos brasileiros disputados naquela temporada, um conquistado pelos cariocas e outro pelos pernambucanos.

Decisão segue na Justiça Desportiva

O Sport entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal de Pernambuco, buscando invalidar a decisão tomada pela CBF e conseguiu. A partir disso, todos os recursos do Flamengo no TJ (Superior Tribunal de Justiça) e posteriormente no STF, foram negados.

O Flamengo cogitou levar o caso à Fifa, mas o assunto ainda não foi levado adiante. Em abril deste ano, a entidade publicou que o time brasileiro tinha oito títulos brasileiros.