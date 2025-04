Bruno Lage, ex-técnico do Botafogo, comandará o Benfica no Mundial de Clubes. Em busca de uma boa campanha no torneio, o português de 48 anos conta com a renovação do contrato de um dos jogadores mais experientes e essenciais em seu elenco.

Otamendi comemora gol marcado pelo Benfica com companheiros (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Otamendi, de 37 anos, tem contrato com o Benfica até o fim de junho. O atual vínculo do defensor se encerra no decorrer do Mundial de Clubes da Fifa, o que não garante a presença do zagueiro até o fim o campeonato. Por isso, o clube português busca um acordo para a permanência do jogador da seleção da Argentina.

Segundo o jornal A Bola, a diretoria do Benfica e Bruno Lage consideram Otamendi peça chave no elenco da equipe portuguesa. O ex-técnico do Botafogo tem elogiado o jogador, que é um dos principais líderes e será o capitão do elenco no Mundial.

Na atual temporada, Otamendi disputou 46 jogos, sendo titular em 45 partidas. O zagueiro tem tido uma boa participação no setor ofensivo do Benfica e já marcou seis gols, além de ter contribuído com três assistências para a equipe. O argentino pode conquistar seu quinto título do Campeonato Português na carreira.

Di María ainda não tem futuro definido no Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Outro jogador que vive a mesma situação contratual de Otamendi é Di María. O argentino de 37 anos também tem o encerramento do contrato previsto para junho de 2025 e ainda não há definição sobre sua continuação no clube para a próxima temporada.

Jogos do Benfica no Mundial de Clubes

🌏 Boca Juniors x Benfica

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 16 de junho, segunda-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Benfica x Auckland City

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Inter&Co Stadium

🌏 Benfica x Bayern de Munique

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 24 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank Of America Stadium