Matheus Sávio encontrou no futebol japonês o cenário ideal para desenvolver sua carreira. Aos 26 anos, o meia está em sua sétima temporada no Japão, agora vestindo a camisa do Urawa Red Diamonds, equipe com a maior torcida do país e uma das representantes asiáticas no Mundial de Clubes da FIFA.

continua após a publicidade

Em entrevista exclusiva ao jornal Lance!, o ex-jogador do Flamengo falou sobre sua trajetória na Ásia, os desafios da mudança de clube e as expectativas para o torneio internacional.

Confira a entrevista completa com Matheus Sávio

Adaptação ao futebol e à cultura japonesa

Sávio chegou ao Japão em 2019, após deixar o Flamengo rumo ao Kashiwa Reysol, onde permaneceu por seis temporadas. Ao todo, disputou 167 partidas, marcou 34 gols e foi destaque em 2023, quando somou 22 participações diretas em gols (8 gols e 14 assistências em 42 jogos).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Ao ser perguntado sobre sua chegada ao Japão, o meia afirmou que se adaptou rapidamente ao país e destacou que passou a apreciar a cultura japonesa logo nos primeiros momentos.

— Me adaptei super rápido, gostei bastante do país. Fiquei um grande período no Kashiwa Reysol e este ano me transferi para o Urawa Reds — contou.

Matheus Sávio disputou seis jogos pelo Urawa Reds (Foto: Reprodução/ Instagram)

Diferenças entre o futebol do Brasil e Japão

Questionado sobre as diferenças que encontrou entre os dois estilos de jogo, Matheus destacou o ritmo e a postura dos atletas locais.

— É um futebol muito intenso, e a disciplina dos jogadores japoneses é impressionante. É um campeonato muito competitivo, muito difícil de jogar, mas me adaptei bem — afirmou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Troca de clube e lesão superada

Após anos de estabilidade no Kashiwa, Sávio se transferiu no início de 2025 para o Urawa Reds, onde já disputou 14 partidas, com 2 gols e 4 assistências nesta temporada. Ele explicou que a mudança veio após uma recuperação importante na carreira.