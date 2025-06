Técnico do Pachuca sai em defesa de jogador após acusação de racismo no Mundial

Técnico do Pachuca, Jimmy Lozano saiu em defesa de Gustavo Cabral, que foi acusado por Rüdiger de racismo no jogo contra o Real Madrid, pelo Mundial. Em coletiva, o treinador afirmou que não havia conversado com o defensor, mas que acreditava em sua inocência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não falamos disso no vestiário e não falei disso com o Cabral. Não posso dar uma explicação nesse sentido. Conhecendo o Cabral, nunca aconteceu nada com nenhum jogador, nem com ninguém do Pachuca. Coloco minha mão no fogo por Cabral.

continua após a publicidade

Com o fim da partida, Gustavo Cabral também teve a oportunidade de se explicar após a segunda derrota do Pachuca no Mundial de Clubes. O defensor afirmou que houve um desentendimento com Rüdiger e uma troca de xingamentos, mas negou que tenha ocorrido racismo.

- Eu o chamei apenas de "covarde de m****". Não houve nada de racismo. Nós dizemos isso na Argentina, só isso. Houve uma briga, eu levei um chute, ele disse que acertei ele com minha mão, discutimos, mas nada mais. O árbitro fez o gesto do protocolo, mas eu repetia a mesma coisa para ele: "covarde de m****". Não há sanção para quem diz isso, é uma palavra, e ponto final. Ele estava me desafiando, dizendo "te vejo lá fora" e fazendo sinais de briga. Chegamos a discutir no túnel, mas não foi além disso - afirmou o atleta.

continua após a publicidade

No confronto, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel ativou o protocolo contra o racismo e comunicou às outras autoridades da partida com um gesto fazendo um "X" com os braços. Eliminado do Mundial de Clubes, o Pachuca volta a campo para encarar o Al-Hilal na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília).

Xabi Alonso comenta suposto caso de racismo no Mundial

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso comentou sobre o suposto caso de racismo envolvendo Gustavo Cabral e Rüdiger. O treinador afirmou que o caso está sendo investigado pela Fifa e tratou o tema como "inaceitável".

- Toni nos contou algo, o protocolo da Fifa foi ativado e está ocorrendo uma investigação. Acreditamos nele. É inaceitável.

Líder do Grupo H, o Real Madrid busca confirmar a classificação com liderança diante do RB Salzburg, na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.