Palmeiras inicia preparação para jogo contra o Al Ahly pelo Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras iniciou na tarde desta segunda-feira (16) os preparativos para o duelo contra o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, dia 19. Os jogadores que participaram por mais de 45 minutos do empate sem gols com o Porto realizaram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi a campo. Paulinho também fez trabalho regenerativo e não foi a campo.

Assim como fará nas demais partidas da fase de grupos, o elenco do Palmeiras retornou a Greensboro, sede da equipe nos Estados Unidos para seguir preparação. Na Carolina do Norte, o clube atuliza as dependências da Universidade local para mandar seus treinamentos, que tem cerca de 15 minutos liberados para a imprensa.

Universidade de Greensboro é o local de treinamentos do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com o empate sem gols diante do Porto, no último domingo (15), o Palmeiras chegou a um ponto conquistado — assim como os demais adversários da chave. No entanto, permanece fora da zona de classificação devido aos critérios de desempate, por ter recebido mais cartões amarelos.

Agenda do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando enfrenta o Al Ahly, do Egito, a partir das 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Posteriormente, a equipe comandada por Abel Ferreira viaja até a Flórida para enfrentar o Inter Miami, de Messi, no dia 23 de junho.