Estádios do Mundial têm ocupação de 60%, mas ainda longe do ‘cenário ideal’ da Fifa

A primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa foi positiva para os clubes brasileiros e já recebeu a aprovação do público amante da bola. Por outro lado, nos Estados Unidos, o "clima de Copa" visto em muitas cidades - principalmente com times brasileiros - não acompanha de forma fiel o cenário apresentado dentro do estádios. Os primeiros jogos tiveram ocupações de 60% das arquibancadas, mas ainda estão longe de um cenário já visto no torneio carro-chefe da Fifa, a Copa do Mundo de seleções.

Nos primeiros 16 jogos da competição, o Mundial de Clubes teve uma média de 34.773 torcedores, com alguns picos em partidas como PSG x Atlético de Madrid, com 80.619 torcedores, e o duelo entre Real Madrid e Al-Hilal, com 62.415 torcedores, e outros quase "esquecidos" pelo público. Ulsan HD perdeu para o Mamelodi Sundowns diante de 3.412 espectadores, enquanto Pachuca x RB Salzburg jogaram para 5.282 pessoas.

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns jogaram para pouco mais de 3 mil torcedores. (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /via AFP)

Entre os altos e baixos, a taxa de ocupação das arenas fica nos 60% considerando os nove estádios usados na primeira rodada da competição, que têm capacidade média de 57.778 torcedores. Entretanto, o cenário ainda fica longe do que foi visto, por exemplo, na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Na época, foi calculada a taxa de ocupação dos estádios já na reta final da competição e a Fofa registrou uma ocupação média de 96,3%, uma das maiores da história do torneio.

Vale ressaltar, ainda, que o Mundial de 2022 tinha apenas dois estádios tinham capacidade acima de 60.000 lugares, o Lusail, que recebeu a final entre Argentina e França, e o Al-Bayt. A torcida dos hermanos aliás, foi a responsável por manter as médias de ocupação bem acima da média. Isso porque só dois jogos envolvendo a seleção de Messi não esgotaram os ingressos. Mesmo assim, foi por pouco, já que a estreia contra a Arábia Saudita bateu 98,9% de ocupação, enquanto o confronto com a Holanda chegou a 99,2%.

A menor taxa de ocupação registrada na Copa do Mundo de 2022 foi o jogo entre Coreia do Sul e Portugal, na terceira rodada da fase de grupos, que teve 98,7% de taxa de ocupação, com uma presença de pouco mais de 44 mil torcedores.

Torcida do Fluminense compareceu ao MetLifeStadium para o duelo contra o Borussia Dortmundo. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Torcidas brasileiras no Mundial

As torcidas de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense tiveram uma presença dentro ou próximo da média geral de torcedores do Mundial de Clubes. Os quatro jogos envolvendo as equipes brasileiras tiveram média de 34.239 torcedores, bem próxima à média global.

O time com maior público foi o empate entre Palmeiras e Porto, com 46.275 torcedores. Na sequência, o Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund diante 34.736 pessoas, seguido do confronto Botafogo x Seattle Sounders, com 30.151 espectadores. O brasileiro com menor público nas arquibancadas na estreia foi o Flamengo, que venceu o Esperánce Tunis diante de 25.797 torcedores.

Os outros estádios do Mundial

No total, são 12 estádios destinados a receber partidas durante a competição, mas nem todos foram inaugurados ainda dentro do Mundial de Clubes. Se levarmos em consideração todos locais selecionados pela Fifa, a média de assentos disponíveis sobe para 65.833, o que derrubaria a ocupação média para pouco mais de 52% de taxa de ocupação.

Os três campos que ainda não foram usados são o Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, com capacidade de 75.000 pessoas, o Camping World Stadium, em Orlando, com 60.000 lugares, e o GEODIS Park, em Nashville, Tennessee, que tem capacidade de 30.000 lugares.

Vale ressaltar que a partir das oitavas de final, todos os estádios escolhidos pela Fifa têm capacidade acima dos 65.000 lugares disponíveis. A tendência, como a maioria das competições, é que as partidas do mata-mata tenham mais adesão do público dada a importância do duelo para o torneio. Na decisão, o MetLife, onde Palmeiras e Fluminense jogaram, receberá o confronto do título e tem capacidade para 82.500 torcedores.