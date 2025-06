Espérance e Los Angeles FC disputam o jogo da vida pelo Grupo D

Em busca de um respiro no Grupo D, o Espérance enfrenta o Los Angeles FC, na próxima sexta-feira (20), às 19h, no Estádio Geodis Park, no estado do Tennessee. Com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na estreia do Mundial de Clubes, a equipe tunisiana encerrou a primeira rodada na lanterna. Os norte-americanos foram derrotados pelo mesmo placar, contra o Chelsea, mas ficaram com a 3ª posição pelo critério de desempate.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A esperança da equipe tunisiana está nos pés do brasileiro Yan Sasse e do argelino Youcef Belaili, dono da única chance clara da equipe contra o Flamengo. Por outro lado, o Los Angeles FC conta com os medalhões Olivier Giroud e Hugo Lloris, para conquistar a primeira vitória na competição.

Atual campeão nacional, o Espérance precisa estabelecer a mesma solidez defensiva que implementou durante a temporada. Nas últimas 10 partidas, a equipe sofreu apenas quatro gols. Outro fator fundamental é a grande quantidade de torcedores tunisianos presentes nos Estados Unidos, a expectativa é de bom público pelo lado africano.

continua após a publicidade

Torcida do Espérance no duelo contra o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Relembre as classificações de Espérance e Los Angeles FC

Espérance

O Espérance se classificou para o Mundial de 2025 via ranking da Fifa. A equipe acumula 14 participações consecutivas na Liga dos Campeões da CAF, um recorde entre clubes africanos, e se manteve entre os melhores do continente nos últimos anos. Em 2025, conquistou a liga e a copa tunisiana antes da Copa do Mundo de Clubes, reafirmando sua hegemonia local.

Los Angeles FC

O Los Angeles FC foi a última equipe a se classificar para o Mundial de Clubes, ao vencer o América-MEX nos playoffs. O time é um dos anfitriões do torneio, ao lado do Inter Miami.