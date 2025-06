Espérance e LA FC apostam na experiência para confronto decisivo

Espérance e Los Angeles FC buscam se recuperar do golpe sofrido na estreia do Mundial de Clubes. As duas equipes perderam seus jogos por 2 a 0 e se enfrentam em busca de um respiro na competição. A partida acontece na próxima sexta-feira (20), às 22h, no Estádio Geodis Park.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Favoritos no Grupo D, Flamengo e Chelsea também se enfrentam nesta rodada e definem a liderança. A vitória de uma das equipes gera esperanças para os americanos e tunisianos disputarem a última rodada.

continua após a publicidade

Pelo lado do Los Angeles alguns medalhões podem ajudar a traçar o caminho da vitória neste confronto decisivo. Já no Espérance, um brasileiro considerado ídolo pela torcida e a juventude do atual elenco campeão nacional, podem contribuir com o triunfo.

Confira alguns diferenciais de cada equipe

Los Angeles FC

Olivier Giroud

Campeão do mundo com a França em 2018, o atacante de 38 anos conhece bem o caminho das redes. Com 280 gols na carreira, Giroud é o maior artilheiro de sua seleção com 57 gols em 137 jogos.

continua após a publicidade

Apesar de não estar no seu melhor momento, é uma ótima arma para os americanos sonharem com a vitória.

Olivier Giroud em ação pelo Los Angeles FC (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Hugo Lloris

Outro campeão do mundo com a França, Lloris acumula passagens por Nice, Lyon e Tottenham. Com os mesmos 38 anos de seu compatriota, o goleiro é um dos líderes do elenco e peça fundamental para o técnico Steven Cherundolo.

Igor Jesus

O meu brasileiro revelado pelo Flamengo, é mais um destaque da equipe norte-americana. Igor soma duas assistências, em 37 jogos na temporada. O jovem volante de 22 anos, se transferiu para o Estrela Amadora, de Portugal, em setembro do ano passado e chegou aos Estados Unidos em janeiro deste ano.

Espérance

Yan Sasse

O meia-atacante brasileiro é ídolo da torcida tunisiana e vem assumindo protagonismo com a camisa do Espérance. Nesta temporada, o camisa 10 tem 17 participações em gol (15 gols e 2 assistências) e conquistou o campeonato nacional e a Taça da Tunísia.

Com passagens por Vasco e Coritiba, no futebol brasileiro, Yan Sasse parece ter encontrado seu caminho atuando na Tunísia.

Yousef Belaili

Experiente, o atacante de 33 anos acumula 40 gols e 53 assistências, em 140 jogos pela equipe.

Belaili foi o responsável pelo único lance de perigo da equipe, na estreia contra o Flamengo, mas acabou parando no goleiro Rossi.

Torcida

Apesar de jogarem no país do time adversário, a torcida do Esperance tomou conta das ruas da Filadélfia, no jogo contra o Flamengo e também prometem grande público contra os americanos.

A partida acontece no estado do Tennessee, mais de 3.200 km da cidade de Lós Angeles, na Califórnia. Devido à baixa adesão de ingressos pela torcida norte-americana, se espera mais uma festa dos africanos neste Mundial.