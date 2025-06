Jornal francês aponta culpados na derrota do PSG para o Botafogo

A capa do jornal frances L'Équipe escolheu os piores em campo na derrota do PSG para o Botafogo por 1 a 0, pela fase de grupos do Mundial de Clubes. Gonçalo Ramos e Senny Mayulu receberam as piores avaliações do time e foram destacados como "reservas que não marcaram pontos" pelo jornal.

- Apesar de terem tido a chance de brilhar, Gonçalo Ramos e Senny Mayulu ficaram de fora da derrota do PSG por 0 a 1 para o Botafogo no Mundial de Clubes - acrescentou o L'Équipe.

Gonçalo Ramos em ação pelo PSG (Foto: Julien De Rosa/AFP)

Gonçalo Ramos, jovem português de 24 anos foi comprado pelo PSG após passar por um período jogando emprestado no clube. Gonçalo marcou seu nome na história das Copas do Mundo, na goleada por 6 a 1 de Portugal sobre a Suíça, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick em uma partida de mata-mata desde Pelé.

— Este time não é completamente desconhecido para mim, porque conheço bem o técnico deles (Renato Paiva). Mas não assisto muito aos jogos deles porque jogam até tarde. Mas eles são um bom time, é diferente enfrentar um time do Brasil. Não estamos acostumados com isso. Mas não mudamos nada na nossa preparação — disse Gonçalo Ramos à imprensa antes do duelo entre Botafogo e PSG.

Botafogo muito próximo da classificação

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (19), em Pasadena, nos Estados Unidos, deixou o time muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

Cenários que colocam o Botafogo nas oitavas de final: