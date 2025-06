A derrota para o Flamengo por 3 a 1 foi na última sexta-feira (20), mas até agora a virada épica no Lincoln Financial Field dói para o Chelsea, que vai decidir a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes contra o Espérance (TUN). O atacante português Pedro Neto, autor do único gol dos Blues no jogo, alertou a equipe depois da derrota.

Em entrevista ao canal oficial do Chelsea, o atleta que é um dos destaques do time afirmou que o time precisa ter mais responsabilidade nas partidas para saber lidar com períodos de adversidade.

— Acho que é uma questão de responsabilidade. Não se trata de ingenuidade, mas também de desejo. No primeiro tempo, não começamos tão bem, mas dá para ver pelas nossas jogadas que, mesmo levando o cartão amarelo, fomos mais fortes nos duelos — iniciou.

— Começamos bem o segundo tempo, melhor que o primeiro, mas talvez não tenhamos sido tão fortes quando eles tiveram a bola. Não fomos tão competitivos quanto no primeiro tempo. Isso fez a diferença.

Os Blues vão ter a oportunidade de corrigir a rota às 22h desta terça-feira (horário de Brasília), quando enfrentam o Espérance (TUN) em jogo direto na briga por classificação. As duas equipes têm três pontos, mas os ingleses levam vantagem no saldo de gols (0 x -1). Pedro Neto, inclusive, já tem consciência do que é preciso para avançar à próxima fase.

— Quando falo, é sempre como um time, não como indivíduos. Então, falo como um time. Temos, como eu disse, que dar o próximo passo se quisermos conquistar coisas mais importantes. E é isso que temos que fazer, temos que trabalhar ainda mais duro — completou o artilheiro do Chelsea depois de derrota para o Flamengo.

Artilheiro, Pedro Neto faz gol do Chelsea contra o Los Angeles FC no Mundial de Clubes, antes do jogo contra o Flamengo. (Foto: Divulgação/Chelsea)

Pedro Neto no Mundial

O português foi o responsável por marcar dois do três gols do Chelsea no Mundial de Clubes. Além de balançar as redes após falha da defesa do Flamengo, Pedro Neto também deixou sua marca na vitória por 2 a 0 contra o Los Angeles FC (EUA), na primeira rodada. Campeão da Liga Conferência pelo Chelsea e da Liga das Nações com Portugal, o atacante fechou a temporada europeia com sete gols e nove assistências.

