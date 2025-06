MIAMI (EUA) - O Palmeiras não contará com Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa, para o confronto contra o Inter Miami, válido pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Com isso, o técnico Abel Ferreira será forçado a fazer mudanças na equipe titular em relação ao time que venceu o Al Ahly.

A principal tendência é que Emiliano Martínez assuma a vaga, formando o meio de campo ao lado de Richard Ríos e Maurício. Lucas Evangelista também é uma alternativa, mas corre por fora na disputa. Segundo apuração da reportagem, a lesão de Moreno não é considerada grave, porém a expectativa é de que o jogador não se recupere a tempo de atuar em uma eventual oitavas de final.

— Aníbal não vai conseguir jogar, infelizmente. Talvez recuperamos para o próximo jogo. Emiliano é quem joga na centro-esquerdo e são jogadores que neste início têm estado muito bem. O Emiliano e Aníbal. Tenho certeza que quem for jogar vai jogar porque quer muito — afirmou Abel Ferreira durante entrevista coletiva.

Já no ataque, Abel Ferreira mantém uma dúvida. Titular nas duas primeiras partidas, Vitor Roque oferece mais mobilidade ao setor, com a possibilidade de inverter posições com os pontas em determinados momentos da partida.

Por outro lado, Flaco López, autor do segundo gol do Palmeiras na competição, se destaca pela presença de área e força física. A boa atuação diante do Al Ahly, no MetLife Stadium, pode pesar na decisão final da comissão técnica.

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Flaco López comemora gol pelo Palmeiras contra o Al Ahly (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Os sete pendurados

Após duas rodadas, o Palmeiras tem seis jogadores pendurados: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Raphael Veiga.

Além dos atletas, o técnico Abel Ferreira também recebeu um cartão amarelo e será suspenso automaticamente caso volte a ser advertido nesta segunda-feira (23), contra o Inter Miami. Apesar do risco, o treinador não pretende poupar jogadores, já que o time ainda precisa de ao menos um empate para garantir a classificação.

— Fico mais preocupado comigo. Não posso pensar assim, a gente tem o foco de ganhar para chegar na próxima fase. Não posso pensar a fazer um jogo sem deixar tudo dentro do jogo. Se alguém levar amarelo, temos jogadores e estafe para fazer o reposicionamento — comentou.

A contagem de cartões será zerada apenas a partir das quartas de final do Mundial. Até lá, o elenco precisa passar ileso nos próximos dois jogos nos Estados Unidos (caso confirme a classificação).