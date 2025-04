Corinthians: entenda estratégia de Memphis ao chutar para fora em saída de bola

Além da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras neste sábado (12), um lance protagonizado por Memphis Depay chamou a atenção dos torcedores. Logo na saída, o holandês chutou a bola diretamente para a lateral no campo de ataque do Corinthians, entregando a posse ao rival.

Apesar de ceder a bola ao adversário, a jogada fazia parte da estratégia do Corinthians, que buscava pressionar a saída do Palmeiras desde os primeiros segundos.

— Não é normal, mas a gente tinha falado isso, de levar o time mais para a frente, já querendo jogar no campo do adversário. Como falei, não é comum, não sei se vai acontecer várias vezes, mas desta vez a gente tentou fazer isso — explicou Romero ao término da partida.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Timão, afirmou que o lance não foi treinado com a comissão técnica.

— O jogador toma decisões. Mas isso não foi treinado. Tomaram essa decisão, saiu errado, mas eu acho que não influenciou em nada - afirmou o auxiliar.

Corinthians foi derrotado no clássico (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Estratégia é comum fora do Brasil

A estratégia adotada pelo Corinthians na saída de bola não é inédita no futebol. Como destaca Lucas Borges, jornalista especializado em futebol internacional pelo Lance!, clubes como Lyon e PSG utilizaram a mesma tática recentemente.

- Esse tipo de jogada não é tão incomum. Nas últimas semanas, equipes como Lyon e PSG iniciaram partidas com a mesma tática utilizada pelo Corinthians. Na temporada 2017-18, o Olympique de Marseille chegou à final da Europa League com essa estratégia - explica Lucas Borges.

Como foi o jogo Palmeiras x Corinthians?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do time alviverde.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.