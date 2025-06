SEATTLE (EUA) - Enfim, é chegada a hora. Sete meses após fracassar na Copa Intercontinental, o Botafogo entra em campo neste domingo (15), no Lumen Field, em Seattle, para começar a escrever sua história na novíssima Copa do Mundo de Clubes. A estreia no Mundial será diante dos donos da casa, o Seattle Sounders, a partir das 23h (de Brasília).

Ao lado de outras 31 equipes da elite do futebol do planeta, o atual campeão da América quer vencer na estreia para ganhar confiança e, sobretudo, se manter na briga por uma vaga nas oitavas de final do torneio, já que os dois próximos adversários serão o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, e o Atlético de Madrid.

— O meu objetivo imediato é chegar amanhã (domingo) aqui ao estádio e ganhar o jogo, e se possível fazer uma exibição que orgulhe a nossa torcida — disse o técnico Renato Paiva nesse sábado (14), véspera da partida.

— E não adianta pensar se vamos passar de grupo, se é o Paris Saint-Germain, se é o Atlético de Madrid, porque o primeiro jogo e o próximo são os mais importantes de todos. Portanto, não tenho sonhos absolutamente nenhum — acrescentou o treinador.

Botafogo teve semana de treinos intensos para o Mundial

Pela primeira vez desde o início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve dez dias de intervalo entre dois jogos, período que o treinador aproveitou para azeitar o time. Paiva e os jogadores avaliaram a semana de treinamentos em Santa Barbara, na Califórnia, como muito proveitosa, especialmente por permitir que se ajustassem erros defensivos.

O time que vai a campo na estreia do Mundial é um mistério. Todas as atividades foram fechadas à imprensa, à exceção dos 15 minutos iniciais em quatro dos cinco treinos com bola. A tendência, contudo, é que o time titular seja basicamente o mesmo que vinha jogando, com os reforços esperando por uma chance no banco — Montoro deve começar. Savarino, por sua vez, que serviu à seleção da Venezuela e chegou apenas na quinta-feira à tarde à Califórnia é a principal dúvida.

Savarino é dúvida no Botafogo para a estreia no Mundial (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SEATTLE SOUNDERS

1ª RODADA - GRUPO B - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Domingo, 15 de junho de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lumen Field, em Seattle (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+, TV Globo, CazéTV e DAZN.

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Savarino; Artur e Igor Jesus.

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei; Álex Roldan, Ragen, Bell e Tolo; Vargas, Cristian Roldan, De la Vega, Rusnak e Kent; Jesús Ferreira.