O Botafogo inicia nesta quinta-feira (15) a contagem regressiva de um mês para a estreia no Mundial de Clubes, e quis o destino que isso acontecesse minutos após uma vitória importante do clube na temporada. Ao bater o Estudiantes por 3 a 2 na noite de terça-feira (14), o time passou a depender apenas de si para avançar na Libertadores, aumentou a confiança da torcida e deu mostras de que está recuperando uma de suas principais apostas para a temporada, Artur. Mas o clube também trabalha para chegar à Copa do Mundo de Clubes com reforços, sejam eles jogadores que já integram o elenco, sejam novas contratações.

— Nós queremos sempre mais e melhores jogadores. Não há nenhum treinador do mundo que não queira mais e melhores jogadores, e eu não fujo à regra. Mas estou tremendamente satisfeito com o grupo que tenho — despistou o técnico Renato Paiva logo após a vitória sobre os argentinos.

O discurso de Paiva é o mesmo de quando ele foi apresentado no clube, em 28 de fevereiro. Mas nesses dois meses e meio de trabalho o técnico português precisou encarar baixas importantes, como a dos titulares Savarino e Alexander Barboza; não conseguiu ainda utilizar como gostaria Santi Rodríguez, uma das principais contratações da temporada; e tampouco pôde contar com Bastos, que sofre com contusões.

Todos eles são nomes importantes para o time que entrará em campo em 15 de junho no Seattle Field para enfrentar o Seattle Sounders na estreia do Mundial de Clubes. Vencer o adversário será fundamental para as pretensões do Botafogo de avançar às oitavas de final, já que os dois adversários da sequência serão os europeus Paris Saint-Germain, no dia 19, e Atlético de Madrid, no dia 23.

A ausência desses atletas contribuiu para que o Botafogo tivesse um mês de abril turbulento, com tropeços no Brasileirão e na Libertadores. Mas, aos poucos, Renato Paiva foi encontrando caminhos, mexendo peças — como ao transformar um lateral, Cuiabano, em ponteiro — e recuperando terreno. O time inicia a contagem regressiva de um mês para o Mundial de Clubes com três vitórias em sequência, diante de Carabobo (2 a 1), Internacional (4 a 0) e Estudiantes. A curva, portanto, é ascendente.

Para o Mundial, Botafogo terá reforço de Wendel, sonha com Almada e tenta mais um zagueiro

O Botafogo tem um reforço confirmado para a Copa do Mundo de Clubes: o meia Wendel, do Zenit, se apresenta ao clube assim que abrir a janela específica do Mundial, em 2 de junho.

Wendel se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão é de grau 1, e a estimativa é de que ele já esteja em condições de treinar normalmente quando chegar ao clube.

Há uma expectativa de que o argentino Thiago Almada dispute o Mundial de Clubes. Do ponto de vista contratual, não há problema, já que o meia ainda tem os direitos vinculados ao Botafogo — até o meio do ano, ele está apenas “emprestado” ao Lyon, que também pertence a John Textor. A questão é que Almada não deseja disputar a Copa do Mundo de Clubes porque não tira férias há dois anos. No ano passado, ele disputou os Jogos Olímpicos antes de chegar ao Botafogo, e em dezembro participou da Copa Intercontinental.

Além deles, o clube carioca se movimenta na tentativa de buscar um zagueiro. A posição, porém, não é exatamente prioritária, já que o clube trouxe Jair no início do ano, conta com Alexander Barboza e tem Bastos. David Ricardo, que vem jogando, tem dado conta do recado. A questão é saber se o quarteto estará disponível daqui a exato um mês, quando o Botafogo inicia sua jornada no Mundial de Clubes.